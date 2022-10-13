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Сегодня, 11:30

Нутрициолог рассказала, как избежать обезвоживания и защититься от вирусов осенью

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Какую воду лучше пить.
Фото Global Look Press

Нутрициолог пояснила, зачем осенью пить стакан воды перед каждым приемом пищи.

Нутрициолог Елена Мановска дала рекомендацию в осенние-зимний период обязательно следить за количеством выпиваемой воды, которое должно быть не меньше полутора-двух литров без учета чая, кофе и других напитков. «На сухие слизистые вирусы садятся гораздо легче, в итоге возрастает риск заболеть, — информирует эксперт. — Более того, осенняя хандра тоже повод выпить чистой воды. Гормон стресса кортизол приводит к тому, что в коже хуже синтезируется гиалуроновая кислота, а именно гиалуроновая кислота удерживает жидкость в межклеточном пространстве, и чем меньше этой кислоты, тем ткани остаются более сухие».

С приходом осени уменьшается количество потребляемой жидкости — не так жарко, меньше чувство жажды. При этом уже активно работают системы отопления, воздух в помещениях очень сухой. Если не выпивать достаточно чистой питьевой воды, страдать будут все системы организма. Поэтому Елена Мановска рекомендует выпивать два стакана воды натощак утром, а в течение дня принимать по стакану каждый раз перед едой или раз в полчаса по паре глотков.

Также нутрициолог отметила, что употребление воды с температурой примерно 40 градусов, близкой нашему организму, ускорит метаболизм, улучшит пищеварение и качество кожи.

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