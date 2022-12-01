Нутрициолог назвала продукты, способствующие крепкому сну

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что за несколько часов до сна полезно съесть виноград или свежую вишню, если позволяет сезон, грецкие орехи, куриные яйца, мясо индейки, молоко или молочные продукты. Все это поможет расслабиться и улучшить качество сна.

Какие напитки помогут крепко и сладко уснуть, хорошо выспаться и как питание влияет на наш сон и легкость утреннего пробуждения, читайте в полной версии материала в «СЭ».