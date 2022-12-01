Врачи рассказали, к чему может привести вегетарианская диета

Врач-терапевт Михаил Кобрянов рассказал, к чему может привести вегетарианская диета. По словам специалиста, она часто вызывает дефицит витамина D в организме.

«Увеличение числа лиц с избыточной массой тела приводит к повышению распространённости дефицита витамина D, что связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока. Другими причинами дефицита витамина D являются нарушение переваривания и всасывания жиров, в том числе у пациентов после операций, а также потеря витамина D с мочой в комплексе со связывающим его белком при нефротическом синдроме», — цитирует врача Life.ru.

Кобрянов добавляет, что дефицит витамина D приводит к остеопорозам — это может привести к перелому костей.