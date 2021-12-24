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Названы возможные причины повышения холестерина

12:00
Названы возможные причины повышения холестерина. Фото Global Look Press
Названы возможные причины повышения холестерина. Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины повышенного холестерина. По ее словам, многое зависит от стресса и сна.

«Когда мы нервничаем, организм начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается. Недостаток сна также может быть причиной повышенного холестерина. Если человек спит достаточно, то вырабатывается соматотропный гормон, который необходим для поддержания холестерина в норме», — цитирует ее слова «Москва 24».

Также специалист отметила, что одной из причин может быть лишний вес, который способен спровоцировать метаболический синдром, проблемы с печенью. Еще к причинам этого относят курение, неправильное питание и прием некоторых лекарств.

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Галина Глазко все материалы автора
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