В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин назвал россиянам допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь. При этом специалист отметил, что не бывает безопасной нормы.

«Отдавайте предпочтение некрепким напиткам. Например, одного бокала сухого вина будет достаточно. Главное — не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный марафон, когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников», — приводит его слова издание «Подмосковье сегодня».

Также нарколог рекомендует не смешивать напитки разной крепости, особенно газированные с крепким алкоголем, а также не забывать закусывать.