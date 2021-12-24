В Минздраве назвали допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь
13:00
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин назвал россиянам допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь. При этом специалист отметил, что не бывает безопасной нормы.
«Отдавайте предпочтение некрепким напиткам. Например, одного бокала сухого вина будет достаточно. Главное — не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный марафон, когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников», — приводит его слова издание «Подмосковье сегодня».
Также нарколог рекомендует не смешивать напитки разной крепости, особенно газированные с крепким алкоголем, а также не забывать закусывать.
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