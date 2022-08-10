Названы эффективные способы похудеть без диеты и изнурительных тренировок

Израильский портал Walla опубликовал статью, в которой эксперты рассказали о том, как похудеть без изнурительных тренировок и строгих диет. По их мнению, стоит соблюдать семь простых правил.

В первую очередь необходимо отказаться от нездоровых перекусов. Заменить чипсы, снэки, печенья и конфеты можно фруктами, орехами и полезными батончиками.

Важно есть из маленьких тарелок. Таким образом, вы обманываете мозг, что съели уже достаточно. Рекомендуется еще и есть из красной посуды. Мозг ассоциирует этот цвет со знаком «стоп», соответственно наш организм получает сигнал о прекращении приема пищи.

Важно также медленно и тщательно пережевывать пищу. Исследования показывают, что те, кто ест слишком быстро, имеет намного больше шансов набрать лишние килограммы в отличие от тех, кто делает это медленно.

Не стоит за столом сидеть в гаджетах и смотреть телевизор. Во время приема пищи лучше ни на что отвлекаться.

Эксперты советуют еще и пить достаточное количество воды в сутки. Это позволяет быстрее сжечь калории, вывести лишнюю соль и токсины.

Нужно и высыпаться, так как неправильный режим сказывается на гормонах, регулирующих наш аппетит.