На какие болезни указывает цвет языка? Рассказала врач

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина отметила, что состояние языка способно рассказать о заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердца или инфекциях. Нужно обращать внимание на его цвет, толщину, налет и запах изо рта.

«Корень языка в белом, сером или желтом налете может говорить о таких болезнях ЖКТ как гастрит, язва желудка или кишечника. Желтый оттенок налета связан с проблемой в желчном пузыре или печени. При заболевании легких и почек он может возникать по бокам языка в передней его части. Толстый белый налет образуется при интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом», — приводит слова эксперта URA.RU.

Также белый налет на языке может означать наличие грибковой инфекции. С фиолетовым цветом языка связывают заболевания сердца, с синеватым — болезни почек, а с бледным — анемию и авитаминоз.

Для точного определения диагноза стоит пройти обследование у врача.