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Какие продукты снижают уровень жира в печени? Рассказал врач

Врач перечислил основные продукты от жира в печени
Галина Глазко
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Виноград помогает в борьбе с жировым гепатозом.
Фото Global Look Press

Врач Эрик Берг на своем YouTube-канале перечислил продукты, которые способны помочь снизить уровень жира в печени. По словам специалиста, жировой гепатоз диагностирован у более чем 1,7 миллиарда людей в мире. Чтобы избавиться от него, нужно изменить рацион питания.

«Необходимо употреблять достаточное количество жирных кислот омеги-3 и мало омеги-6. Стоит включить в рацион полезные фитонутриенты, которые снизят уровень жира. К ним относятся куркумин, виноград и зеленый чай. Также будут полезны черный тмин, листья одуванчика, брюссельская и белокочанная капуста, рукола, оливковое масло и лосось», — заявил доктор.

При жировом гепатозе стоит есть и квашеную капусту, соленые помидоры, кефир, добавлять в блюда чеснок и лук.

Важно вести активный образ жизни, заниматься спортом, принимать витамины D, витамины А и E, которые помогают снизить уровень жира. Однако перед их употреблением нужна консультация врача.

Берг также напоминает, что для печени особенно вредна фруктоза.

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Здоровье
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