Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал всех вакцинироваться, чтобы к февралю, когда прогнозируют новую волну, уровень антител был высоким.

«После второй дозы вакцины защитные антитела появляются через 3 недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител появляется через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит», — написал Мясников у себя в Telegram-канале.

Он также отметил, что у уже переболевших коронавирусом людей вакцинация даст особенно стойки эффект, который, скорее всего, сможет противостоять «омикрону».