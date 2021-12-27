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Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса

12:00
Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса. Фото ТАСС
Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса. Фото ТАСС
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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал всех вакцинироваться, чтобы к февралю, когда прогнозируют новую волну, уровень антител был высоким.

«После второй дозы вакцины защитные антитела появляются через 3 недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител появляется через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит», — написал Мясников у себя в Telegram-канале.

Он также отметил, что у уже переболевших коронавирусом людей вакцинация даст особенно стойки эффект, который, скорее всего, сможет противостоять «омикрону».

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Галина Глазко все материалы автора
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