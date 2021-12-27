Диетолог развеяла мифы о популярных ЗОЖ-продуктах

Диетолог Татьяна Дик рассказала о продуктах, которые на самом деле не способствуют похудению.

«Ягоды годжи не помогут сбросить лишний вес, а полезных веществ в них не больше, чем в шиповнике. Спирулина содержит много витаминов и белка на 100 граммов продукта, но употреблять ее можно только в количестве 10 граммов. Такой же набор витаминов можно получить из гречки или зелени.

Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы», — заявила РИА «Новости».

Также, по мнению специалиста, имбирь, красный перец, корица никак не влияет на жиросжигание или ускорение метаболизма.