Почему появляются сосудистые звездочки на коже? Ответила врач

Врач-дерматолог Анна Карпова объяснила, почему на коже появляется капиллярная сеточка, которую называют сосудистыми звездочками. Чаще всего они вылазят ногах и на лице, иногда на животе и спине.

«Они могут появляться у людей разного возраста, пола, на разных участках кожи. По своим проявлениям сосудистые звездочки делятся на простые, древовидные, звездчатые или паукообразные и пятнообразные. Они бывают врожденные (генетические) или приобретенные», — приводит слова эксперта «Доктор Питер».

Одной из основных причин появления сосудистых звездочек является чрезмерное злоупотребление солнечным излучением.

Помимо этого влияют гормональные изменения в организме. Так часто происходит, например, во время беременности или приема гормональных контрацептивов.

Также сосудистые звездочки могут проявляться у людей с гепатитом, циррозом и ожирением печени.