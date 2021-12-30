Малышева назвала основной признак рака желудка

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала главный признак, сигнализирующий о злокачественной опухоли в желудке.

По ее словам, темно-коричневые полоски на теле человека могут означать наличие ракового заболевания.

«Если у вас в подмышечной области или на шее появилась черная полоса, не думайте, что это вы так аномально загорели. Это называется акантоз, крайне серьезный симптом», — отметила Малышева.