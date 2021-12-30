Малышева назвала основной признак рака желудка
14:00
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала главный признак, сигнализирующий о злокачественной опухоли в желудке.
По ее словам, темно-коричневые полоски на теле человека могут означать наличие ракового заболевания.
«Если у вас в подмышечной области или на шее появилась черная полоса, не думайте, что это вы так аномально загорели. Это называется акантоз, крайне серьезный симптом», — отметила Малышева.
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