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Малышева назвала основной признак рака желудка

14:00
Прием у доктора. Фото Global Look Press
Прием у доктора. Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала главный признак, сигнализирующий о злокачественной опухоли в желудке.

По ее словам, темно-коричневые полоски на теле человека могут означать наличие ракового заболевания.

«Если у вас в подмышечной области или на шее появилась черная полоса, не думайте, что это вы так аномально загорели. Это называется акантоз, крайне серьезный симптом», — отметила Малышева.

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Галина Глазко все материалы автора
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