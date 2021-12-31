Как приготовить полезный оливье? Рассказала диетолог

Диетолог Ольга Григорьян порекомендовала приготовить в новогоднюю ночь полезный оливье. По ее словам, в салате нужно заменить майонез и колбасу.

«Сам по себе оливье — это неплохой вариант еды. Там овощи, единственно что, они сильно крахмалистые — морковь, картофель — и конечно, колбаса, против которой я настаиваю. Лучше не заправлять майонезом. Я бы посоветовала пряные специи, где много травок и есть острота, а майонез можно или разбавить сметаной, или заправить йогуртом. В конечном счёте, в следующем году мы должны быть здоровыми и вступить в него без болезней.

Если вы очень любите салаты, то «Цезарь» самый менее вредный. Немного курочки или креветок, листиков разных, можно рукколу, орешки вместо сухариков. Но когда много еды, салаты я бы вообще не рекомендовала. Украсьте стол нарезками, ананасом, что очень полезно для того, чтобы уменьшить чувство тяжести в желудке, киви. Всё-таки праздник — это не еда. Это кураж, настроение, общение", — приводит слова диетолога радиостанция «Говорит Москва».

Помимо этого она напомнила, что новогодний стол вреден не только из-за выбора жирных блюд, но и из-за времени употребления пищи.