В чем польза киви? Рассказала нутрициолог

Нутрициолог Анна Дробышева назвала несколько полезных свойств киви. Она отметила, что фрукт сжигает жиры и помогает при нарушениях липидного обмена и авитаминозе.

«Продукт имеет в своем составе большой набор витаминов, в частности группы C, B6, а также фолиевую кислоту. Киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты. Киви рекомендуется беременным женщинам, так как в нем присутствует калий для нормализации работы сердца матери и ребенка», — приводит слова Дробышевой РИА «Новости».

Нутрициолог напомнила, что киви нельзя есть людям с заболеваниями желудка в острой стадии и с аллергией на цитрус.