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Врачи рассказали, кому нельзя есть сыр

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Сыр стоит употреблять не всем.
Фото Global Look Press

Издание Eat This, Not That опубликовало статью, в которой рассказывается о вреде сыра для некоторых категорий людей. По их словам, в сыре содержатся лактоза и казеин, которые не все способны полноценно переварить.

Специалисты не рекомендуют употреблять сыр при покалывании, зуде или опухоли во рту. Это реакция на аллергию на коровье молоко. О непереносимости лактозы также говорят вздутие живота, газы или диарея. Помимо этого, регулярное употребление сыра может провоцировать появление прыщей.

Также отмечается, что молочные продукты вызывают проблемы со стулом из-за того, что в них содержится много жира и мало клетчатки.

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