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В чем польза кинзы? Рассказал эксперт

Нутрициолог Сасс рассказала о пользе кинзы
Галина Глазко
Кинза.

Нутрициолог Синтия Сасс рассказала изданию Health о пользе кинзы. По ее словам, этот продукт полезен для сердца и сосудов.

Эксперт отмечает, что в состав кинзы входит большое количество питательных веществ таких, как витамин K и витамин C. Кинза содержит в себе также антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток и способствующие профилактике опасных заболеваний. А еще кинза несет большую пользу для нашей сердечно-сосудистой системы.

«Кинза помогает регулировать кровяное давление и сердечный ритм. Исследователи связывают эти свойства с высоким содержанием антиоксидантов», — сказала Сасс.

При этом она отмечает, что употреблять кинзу можно не всем. Около 14% людей имеют генетическую мутацию, повышающую уровень чувствительности к альдегиду, входящему в состав кинзы. Также беременным женщинам стоит предварительно проконсультироваться с лечащим врачом перед употреблением этой зелени, напоминает специалист.

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