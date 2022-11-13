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Кардиолог назвала три причины проверить уровень магния в организме

Алина Савинова
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Врач-кардиолог Айша Ибрагимова рассказала, когда стоит сдать анализ на уровень магния.

«Первая причина для сдачи анализа на уровень магния — это появление следующих симптомов: тревога, раздражительность, головные боли, судороги, подергивание мышц глаз, запоры, высокое давление, аритмии», — цитирует Life.ru Ибрагимову.

Также врач отметила, что уровень магния необходимо проверять людям, у которых наблюдается острый панкреатит, злоупотребление алкоголем, длительные понос, рвота и сахарный диабет. Третьей причиной для контроля его уровня она назвала прием мочегонных препаратов, цитостатиков, ингибиторов протонной помпы и химиотерапевтических препаратов.

Источник: https://life.ru/p/1538382
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