Кардиолог назвала три причины проверить уровень магния в организме

Врач-кардиолог Айша Ибрагимова рассказала, когда стоит сдать анализ на уровень магния.

«Первая причина для сдачи анализа на уровень магния — это появление следующих симптомов: тревога, раздражительность, головные боли, судороги, подергивание мышц глаз, запоры, высокое давление, аритмии», — цитирует Life.ru Ибрагимову.

Также врач отметила, что уровень магния необходимо проверять людям, у которых наблюдается острый панкреатит, злоупотребление алкоголем, длительные понос, рвота и сахарный диабет. Третьей причиной для контроля его уровня она назвала прием мочегонных препаратов, цитостатиков, ингибиторов протонной помпы и химиотерапевтических препаратов.