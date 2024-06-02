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Лето 2024 года может стать самым жарким в истории метеорологических наблюдений
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:45

1 мин.

Лето 2024 года может стать самым жарким в истории метеорологических наблюдений

Ксения Богданова
Девушка поливает на себя воду из бутылки
Фото kieferpix/istockphoto.com
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Лето 2024 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов. Одной из причин рекордной жары считается явление Эль-Ниньо, которое подразумевает под собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление также было зафиксировано в 2023 году.

Нагрев воды в Тихом океане с задержкой влияет на повышение температуры поверхности Земли, поэтому стоит ожидать, что второй год под влиянием явления Эль-Ниньо может быть теплее первого.

Кроме того, австралийские ученые из университета Квинсленда обеспокоены тем, что из-за сильной жары огромные потери могут понести кораллы. Теплые морские волны могут повлиять на массовое обесцвечивание кораллов и исчезновение их в течение следующих 12-24 месяцев.

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