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Диетолог рассказала, кому не следует пить какао

Алина Савинова
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Детский эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, почему некоторым людям какао нужно пить в умеренных количествах.
«С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», — цитирует Life.ru Михалеву.
Также диетолог добавила, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта следует ограничиться двумя чашками в день. То же самое касается и тех, кто находится в положении.
Источник: https://life.ru/p/1538380
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