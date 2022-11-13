Диетолог рассказала, кому не следует пить какао

Детский эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, почему некоторым людям какао нужно пить в умеренных количествах.
«С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители», — цитирует Life.ru Михалеву.
Также диетолог добавила, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта следует ограничиться двумя чашками в день. То же самое касается и тех, кто находится в положении.