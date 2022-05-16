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Какой чай помогает снизить сахар в крови? Ответила диетолог

Назван чай, помогающий снизить уровень сахара в крови и давление
Галина Глазко
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Зеленый чай обладает многими полезными свойствами.
Фото Global Look Press

Издание Sabah опубликовало интервью с диетологом Пакизе Гизем Акгюль, которая рассказала о пользе зеленого чая. По ее словам, он помогает укрепить иммунитет, контролировать кровяное давление и уровень сахар, предотвратить ожирение и защититься от онкологии.

«Черный и зеленый чай различаются технологией обработки. Зеленый чай богат полифенолами, витаминами В1, В2 и С. Также в нем находится больше теанина, отвечающего за снятие стресса», — отмечает врач.

Рекомендуется заваривать чай четыре-пять минут, не пить напиток из пластиковых и алюминиевых кружек. В сутки стоит употреблять не более трех чашек.

Пациентам с диабетом, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, а также дисфункцией щитовидной железы необходима консультация врача. Также не стоит пить чай женщинам в первые три месяца беременности.

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Источник: https://inosmi.ru/20220515/chay-254135445.html
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