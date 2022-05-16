Какой чай помогает снизить сахар в крови? Ответила диетолог

Издание Sabah опубликовало интервью с диетологом Пакизе Гизем Акгюль, которая рассказала о пользе зеленого чая. По ее словам, он помогает укрепить иммунитет, контролировать кровяное давление и уровень сахар, предотвратить ожирение и защититься от онкологии.

«Черный и зеленый чай различаются технологией обработки. Зеленый чай богат полифенолами, витаминами В1, В2 и С. Также в нем находится больше теанина, отвечающего за снятие стресса», — отмечает врач.

Рекомендуется заваривать чай четыре-пять минут, не пить напиток из пластиковых и алюминиевых кружек. В сутки стоит употреблять не более трех чашек.

Пациентам с диабетом, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, а также дисфункцией щитовидной железы необходима консультация врача. Также не стоит пить чай женщинам в первые три месяца беременности.