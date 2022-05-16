Врач назвал причины развития невирусного гепатита

Гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал о причинах развития невирусного гепатита. По его словам, выявить болезнь на ранней стадии достаточно сложно.

«Гепатит не всегда вызван вирусной инфекцией. Поражение печени может стать последствием коронавируса и его лечения. При тяжелой форме применяются препараты, которые пагубно влияют на печень. Такой гепатит классифицируется как лекарственный или токсический. Развитие гепатита может вызвать повреждение желчевыводящих путей возбудителем COVID-19», — приводит слова врача радио Sputnik.

Пагубно на печень влияет и необдуманное использование средств для очищения организма.

Врач отмечает, что гепатит хорошо поддается лечению, если выявить его на ранней стадии. Выявить поражение печени можно при помощи биохимического анализа крови.