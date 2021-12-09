Какие продукты вредно есть натощак? Рассказала врач

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, почему утром на голодный желудок вредно пить кофе. По ее словам, этот напиток уменьшает всасываемость полезных веществ в организме, а его употребление натощак может привести к изменению уровня артериального давления.

«Последующий за кофе завтрак может не усвоиться в полном объеме, потому как этот напиток нарушает процесс усвоения железа, кальция, цинка и магния, таких важных минералов для здоровья как женщин, так и мужчин. Вместо кофе лучше выпить стакан воды с лимонным соком, который может поддержать щелочную среду организма и подготовить его к завтраку», — рассказала «Москва 24».

Кроме того, она не рекомендует употреблять натощак свежие овощи и фрукты, а также бекон. Специалист советует есть по утрам каши, тост со слабосоленой семгой, авокадо или яйцом, приготовленным с овощами и зеленью.