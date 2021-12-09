Что будет, если пить зеленый чай каждый день? Рассказала диетолог

Диетолог Татьяна Иванникова отметила, что при ежедневном употреблении зеленого чая снижается риск развития опасных болезней. По ее словам, этот напиток обладает успокаивающими свойствами и защищает от стрессового переедания.

«В зеленом чае содержится большое количество катехинов и витамина С. Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет и предупреждают риск развития склероза», — приводит ее слова РИА «Новости».

При этом специалист предупредила, что людям при пониженном давлении и заболеваниях печени или кишечника стоит употреблять с осторожностью зеленый чай.