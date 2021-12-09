Что будет, если пить зеленый чай каждый день? Рассказала диетолог
14:00
Диетолог Татьяна Иванникова отметила, что при ежедневном употреблении зеленого чая снижается риск развития опасных болезней. По ее словам, этот напиток обладает успокаивающими свойствами и защищает от стрессового переедания.
«В зеленом чае содержится большое количество катехинов и витамина С. Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет и предупреждают риск развития склероза», — приводит ее слова РИА «Новости».
При этом специалист предупредила, что людям при пониженном давлении и заболеваниях печени или кишечника стоит употреблять с осторожностью зеленый чай.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20211209/chay-1762820455.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%C2%A0
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