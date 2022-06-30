Врач назвала обследования, которые необходимо проходить после 30 лет

Врач Анна Олсуфьева объяснила, какие обследования нужно проходить каждый год людям старше 30 лет. По ее словам, предотвратить болезни на ранних стадиях намного легче.

Раз в год стоит сдавать общий анализ крови, проверять уровень холестерина и делать кардиограмму. Также необходимо обращать внимание на родинки на теле. Врач отмечает, что меланома обычно развивается у людей в возрасте от 30 до 50 лет.

Важно следить и за уровнем сахара в крови, чтобы избежать развитие диабета. Женщинам нужно не забывать посещать гинеколога, а мужчинам — уролога.

«Я бы также рекомендовала следить за психическим здоровьем. При тревожности, раздражительности, снижении концентрации и перепадах настроения лучше всего проконсультироваться с психологом или психотерапевтом», — приводит слова специалиста «МИР 24».