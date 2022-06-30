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Сегодня, 10:00

Врач назвала обследования, которые необходимо проходить после 30 лет

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
После 30 лет стоит наблюдаться у врачей.
Фото Global Look Press

Врач Анна Олсуфьева объяснила, какие обследования нужно проходить каждый год людям старше 30 лет. По ее словам, предотвратить болезни на ранних стадиях намного легче.

Раз в год стоит сдавать общий анализ крови, проверять уровень холестерина и делать кардиограмму. Также необходимо обращать внимание на родинки на теле. Врач отмечает, что меланома обычно развивается у людей в возрасте от 30 до 50 лет.

Важно следить и за уровнем сахара в крови, чтобы избежать развитие диабета. Женщинам нужно не забывать посещать гинеколога, а мужчинам — уролога.

«Я бы также рекомендовала следить за психическим здоровьем. При тревожности, раздражительности, снижении концентрации и перепадах настроения лучше всего проконсультироваться с психологом или психотерапевтом», — приводит слова специалиста «МИР 24».

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Источник: https://mir24.tv/articles/16513959/vrachi-rasskazali-kakie-obsledovaniya-nuzhno-prohodit-posle-30
Здоровье
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