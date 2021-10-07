Что такое чек-ап организма? И сколько стоит его пройти?

Разбираемся, в чем основная польза комплексного обследования организма.

Чек-ап (check-up) с английского переводится как «скрининг» (комплексное обследование организма с целью определения состояния здоровья человека). О его важности рассказывает врач олимпийских сборных команд России Илья Мелехин.

Главная цель чек-апа

Модным словом «чек-ап» называют диспансеризацию, которая была актуальна во все времена. Спрос на чек-ап заметно увеличился в Москве. В первую очередь это связано с коронавирусом и его последствиями.

Однако диспансеризация должна быть ежегодной процедурой для каждого человека. Важно обращаться к специалистам и проходить диагностику, даже когда ничего не беспокоит. Многие болезни проявляются не сразу, а развиваются годами. Чек-ап необходим, чтобы выявить заболевание на ранней стадии или предпосылки к предболезненным состояниям, что поможет избежать серьезных последствий. Нужно помнить, что некоторые болезни на последних стадиях иногда уже неизлечимы, например рак.

Люди могут жить десятилетиями с высоким артериальным давлением, при этом абсолютно ничего не чувствовать. А это может быть звоночком о больших сбоях в организме.

При этом если у родственников диагностировали онкологические, сердечно-сосудистые заболевания или диабет, то чек-ап проходить также необходимо.

Маршрут.

Сколько раз в год нужно делать чек-ап?

Категориям граждан в возрасте от 18 до 39 лет нужно проходить его один раз в три года в два этапа, а людям старше 40 лет — ежегодно.

Если нет возможности пройти полноценный чек-ап, то стоит сдавать минимальный набор анализов и обследований. Раз в год необходимо делать ЭКГ, флюорографию, сдавать общий анализ крови и общий анализ мочи.

Важно следить и за биохимическими показателями крови, включая холестерин и глюкозу. Женщинам ежегодно стоит посещать гинеколога и делать маммографию. Это все можно пройти в любой поликлинике России.

Сколько стоит чек-ап? И можно ли его пройти бесплатно?

Чек-ап стоит от 15 до 200 тысяч рублей в Москве. Цена зависит от набора услуг и статуса клиники. При этом за такую сумму можно проверить организм всего за несколько часов или один день, что очень удобно. Дороже выйдет, если проходить консультации врачей и сдавать анализы по отдельности. Также дешевле обойдется, если предотвратить болезнь, а не лечить ее в запущенной форме.

Сегодня клиники готовы предложить множество узконаправленных видов чек-апа: для спортсменов, пар, готовящихся стать родителями, детей, а также отдельно по женскому здоровью или сердечно-сосудистым заболеваниям.

Бесплатно практически тот же спектр медицинских услуг предлагает диспансеризация. Ее можно пройти в обычной поликлинике по полису ОМС. Обследование займет около недели.

Немногие знают, но согласно Трудовому кодексу работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка. А трудящиеся предпенсионного возраста и пенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Правда, в период пандемии диспансеризацию предоставляют не во всех поликлиниках. Узнать больше о диспансеризации в Москве можно на портале mos.ru или через систему ЕМИАС.

Что может включать чек-ап.

Что входит в чек-ап?

В первый этап чек-апа входит профилактический осмотр:

измерение роста, массы тела и расчет индекса массы тела;

измерение артериального давления;

исследование уровня общего холестерина в крови;

определение уровня глюкозы в крови;

определение риска сердечно-сосудистых заболеваний;

флюорография;

электрокардиография в покое;

измерение внутриглазного давления и другое.

Дальше осуществляется прием по результатам медицинского осмотра, а также скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний. Женщины посещают гинеколога и делают маммографию, а мужчины сдают анализы на определение простат-специфического антигена в крови.

На втором этапе ведутся консультации и осмотр у следующих врачей:

невролог;

хирург или уролог;

терапевт;

оториноларинголог;

офтальмолог;

дерматовенеролог и другие.

По результатам анализов могут назначить пройти колоноскопию (метод диагностики, позволяющий оценить состояние толстой кишки), гастроскопию (осмотр пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки), рентгенографию легких, спирометрию (исследование функции внешнего дыхания) и прочее.

Услуги чек-апа и диспансеризации практически идентичны. Главное — проходить их ежегодно.