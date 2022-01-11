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Как восстановить сон после новогодних праздников? Советы врача

08:00
Сон.
Сон.

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко дала советы, как восстановить сон после новогодней ночи и длинных выходных. По ее словам, нужно помнить про биологические часы, по которым протекают все физиологические процессы.

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига. Если человек ложится спать в 23.00 и встает в 07.00, а в новогоднюю ночь заснул под утро — в 04.00, то его циркадные ритмы сдвинулись на пять часов», — приводит слова специалиста Lenta.ru.

Врач советует не есть по ночам, исключить дневной сон и проводить каникулы активно.

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Галина Глазко все материалы автора
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