Как восстановить сон после новогодних праздников? Советы врача

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко дала советы, как восстановить сон после новогодней ночи и длинных выходных. По ее словам, нужно помнить про биологические часы, по которым протекают все физиологические процессы.

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига. Если человек ложится спать в 23.00 и встает в 07.00, а в новогоднюю ночь заснул под утро — в 04.00, то его циркадные ритмы сдвинулись на пять часов», — приводит слова специалиста Lenta.ru.

Врач советует не есть по ночам, исключить дневной сон и проводить каникулы активно.