Что будет, если ежедневно подниматься пешком на 5-й этаж

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала, что будет, если подниматься пешком на 5-й этаж каждый день. По ее словам, риск инсульта снижается на 30%.

«Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу. Эта привычка также предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объем легких и продлевает жизнь. У мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, риск инсульта снижается на 30 процентов. Для женщин ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения и поддержания идеального веса», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Врач также отмечает, что перед отказом от пользования лифтом необходимо проконсультироваться с врачом тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с коленями и суставами, варикозное расширение вен и гипертония.