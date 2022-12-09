Иммунолог Продеус развеял миф об антибиотиках

Врач-иммунолог и соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» рассказал, что распространенное мнение о пользе приема антибиотиков с молоком или кефиром ошибочно. Эксперт пояснил, что, запивая эти препараты молочными продуктами, вы не даете им возможности выполнить свою функцию.

«И кефир, и молоко содержат кальций — он блокирует всасывание антибиотиков. Поэтому вы просто не получите должную дозу препарата, если будете запивать его молоком», — добавил Андрей Продеус.

Ведущие программы «Жить здорово!» подчеркнули, что антибиотики запивают только водой. Это позволяет им нормально всасываться в желудочно-кишечном тракте и выполнять свою работу.