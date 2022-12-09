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Сегодня, 13:15

Врач рассказала, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Виктория Кравченко
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Врач-косметолог Анастасия Савина рассказала, по каким причинам необходимо менять уходовую косметику для лица.

«На здоровье нашей кожи влияют многие факторы, и ее состояние в каждый период времени может меняться. Соответственно, и уход должен подбираться индивидуально по запросу, который имеется на данный момент», — рассказала Савина Life.ru.

Она также добавила, что если у пациента есть какой-либо дерматоз, то на период лечения ежедневный уход будет отличаться от постоянного.

Источник: https://life.ru/p/1544423
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