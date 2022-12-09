Врач рассказала, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Врач-косметолог Анастасия Савина рассказала, по каким причинам необходимо менять уходовую косметику для лица.

«На здоровье нашей кожи влияют многие факторы, и ее состояние в каждый период времени может меняться. Соответственно, и уход должен подбираться индивидуально по запросу, который имеется на данный момент», — рассказала Савина Life.ru.