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Сегодня, 13:45

Гинеколог назвала главные витамины для женщин

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от kroshka__nastya на Freepik

Врач-гинеколог Меланя Маилян в интервью «Мосленте» рассказала, что наиболее важные витамины для женского организма — A (ретинол), группа B, C, D, E, Омега-3. За здоровье сердечно-сосудистой системы отвечают витамины группы B. Антиоксидант витамин С и ретинол помогают поддерживать молодость и красоту за кожи. «Витамин D обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, усиливает иммунитет, оказывает положительное влияние на менструальный цикл и сердечно-сосудистую систему», — пояснила специалист. Омега-3 предотвратит образование холестериновых бляшек.

Также гинеколог дала совет употреблять витамин E. В особенности это важно тем женщинам, которые планируют зачатие. Он обеспечит успешную овуляцию и сохранение беременности на ранних сроках.

Меланя Маилян обратила внимание и на важность различных минералов в организме женщины. Так, регулярное употребления кальция, магния, цинка и железа предотвратит остеопороз, сохранит здоровье мышц и снизит влияние стресса. В течение года женщинам рекомендуется пропивать курс железа в течение года из-за потери крови во время менструации, добавила гинеколог.

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