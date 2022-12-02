Психолог Ярикова назвала недуги, которые провоцируют стресс

Кандидат психологических наук Елена Ярикова перечислила болезни, к которым приводит затяжной стресс.

«К самым частым заболеваниям на фоне переживаний относят проблемы с ЖКТ. Внутренние органы, которые находятся в напряжении, не могут полноценно функционировать. Отсюда синдром раздраженного кишечника, проблемы со стулом, расстройство системы пищеварения. Также может обостриться холецистит.

Многих начинают беспокоить головные боли или потеря концентрации, когда организм не может сосредоточиться на объекте тревоги. Поэтому сложно как усваивать новую информацию, так и пользоваться уже известной.

Также у некоторых на фоне стресса возникает аллергия. Аллергия сложно поддается лечению, так как люди ищут причины во внешних раздражителях, только не внутри. Часто терапия состоит из препаратов, но экзема, дерматит и псориаз могут годами мучить человека. Чаще всего кожные высыпания являются следствием стресса или затяжной безвыходной ситуации, с которой приходится мириться.

Очень часто стресс провоцирует бессонницу. Во время сна мы восстанавливаем психоэмоциональное состояние и нервы, а при систематическом недосыпе нервная система истощается, что ведет к усталости, раздражительности и снижению работоспособности. Также из-за стресса у человека может появиться лишний вес или, наоборот, пропасть аппетит. Существует два типа людей: первые во время стресса вообще не хотят есть, а вторые, наоборот, заедают стресс", — приводит Life.ru слова Яриковой.

Психолог отметила, что прежде чем прибегать к медикаментозному лечению, стоит выявить причины болезни.