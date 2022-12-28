Флеболог рассказал о вреде шампанского
Как отметил эксперт, игристое представляет опасность не для всех.
Врач-флеболог Армен Авакян в прямом эфире радио Sputnik рассказал, что традиционный новогодний напиток — шампанское — представляет опасность при тромбозе вен. Дело в том, что препараты, принимаемые при этом заболевании, в сочетании с алкоголем могут привести к внутреннему кровотечению. Но бокал шампанского позволить все же можно, если соблюсти рекомендации специалиста. «Если пациент постоянно получает кроверазжижающие препараты, но при этом один-два раза в год хочет выпить бокал шампанского, мы рекомендуем отменить кроверазжижающее на этот день», — пояснил Армен Авакян. Подобное правило касается не только шампанского, но и любого алкоголя.
Флеболог также отметил, что при наличии мерцательной аритмии приостанавливать прием препаратов категорически запрещено. В этом случае даже разовая отмена лекарств чревата образованием тромбов, подчеркнул Армен Авакян.
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