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Сегодня, 15:25

Эндокринолог объяснил, почему диабет вызывает не сахар

Ольга Стрельникова
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Сахар.
Фото jcomp/ru.freepik.com

По словам специалиста, это заболевание лишь следствие другой проблемы организма.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Александр Майоров в интервью РИА «Новости» рассказал, что сладкую еду нельзя называть главной причиной диабета.

«Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно так же будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом», — пояснил врач и отметил, что стройный человек, который ест много сахара, имеет не больше рисков развития диабета, нежели те, кто питается правильно.

По мнению Александра Майорова, лучшей защитой от диабета будут правильное питание и умеренная физическая активность. Генетическая предрасположенность существует, но это лишь 3% от общего количества случаев диабета.

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