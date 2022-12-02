ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:30

Эксперты рассказали, как можно предотвратить инсульт

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Изображение от Freepik

Фитнес-инструктор Светлана Бутова и врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказали, что избежать инсульта можно, если поддерживать вес в норме, контролировать уровень холестерина и уменьшить потребление соли. В случае использования гормональных препаратов, эксперты рекомендуют подобрать со специалистом подходящую дозировку или найти альтернативу.

Какие симптомы сигнализируют о приближающемся инсульте, и как их предотвратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
0
Читайте также
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен
«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказал, почему опасно ходить зимой без шапки
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости