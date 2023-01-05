Доктор Мясников назвал продукт против похмелья

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников вместе с гостем передачи шеф-поваром Глебом Астафьевым в прямом эфире федерального канала рассказали, что существует простая горячая закуска из картофеля. Она поможет избежать негативного воздействия алкоголя и его неприятных последствий.

Доктор Мясников поделился историей о том, как некий академик научил его закусывать алкоголь горячим вареным картофелем, сдобренным растительным маслом. Такой продукт, по словам специалиста, помогает предотвратить похмелье. Шеф-повар Глеб Астафьев пояснил, что горячая закуска действует непосредственно на поступивший в организм алкоголь благодаря крахмалу, содержащемуся в картофеле, который активно его поглощает.