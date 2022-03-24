Назван необычный метод похудения

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала пить теплую воду людям, которые худеют. По словам специалиста, именно теплые напитки насыщают и не дают ощущать чувство голода длительное время.

«Теплая вода успокаивает и дает ощущение комфорта. Центры жажды и насыщения находятся рядом, поэтому важно выпивать достаточное количества воды. Это помогает смыть желудочный сок и заполнить желудок. А объем в свою очередь тормозит в желудке выработку грелина (гормона голода)», — приводит слова Соломатиной «Москва24».

При этом специалист рекомендует пить не только воду, но и цикорий.

Холодная же вода, по словам Соломатиной, стимулирует перистальтику кишечника, что мешает перевариванию еды.