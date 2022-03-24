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Косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами

Галина Глазко
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Названы причины темных кругов под глазами.
Фото Global Look Press

Косметолог-трихолог Людмила Симко-Шульгина назвала главные причины появления темных кругов под глазами, а также объяснила, как от них избавиться.

Основной причиной темных кругов, как отмечает эксперт, считается генетическая предрасположенность к концентрации темного пигмента. В данном случае решить эту проблему помогут химические пилинги, лазерные процедуры или аппаратные фотопроцедуры.

«Это происходит еще и из-за тонкой кожи. У девушек с такой проблемой просвечиваются сосуды, которые и создают эффект синяков. Для уплотнения кожи можно пройти курс процедур биоревитализации или мезотерапии», — приводит слова косметолога Мedikforum.

Неправильное смывание макияжа, неправильная чистка кожи, возрастные изменения и курение тоже провоцируют образование темных кругов. Стоит бросить курить и использовать коллаген и эластин.

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Источник: https://www.medikforum.ru/beauty/132926-kak-izbavitsya-ot-temnyh-krugov-pod-glazami-sovety-kosmetologa.html
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