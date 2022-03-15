Что будет, если есть овсянку каждый день? Рассказала врач
Врач Линдерборг рассказала о пользе овсянки
Диетолог Кайса Линдерборг в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat рассказала о пользе овсянки. При этом специалист отмечает, что речь идет о том продукте, который нужно долго варить.
По словам врача, овсянка помогает поддержать в норме уровень холестерина за счет бета-глюкана и уровень глюкозы в крови, а также снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы.
При регулярном употреблении овсяной каши замедляется усвоение питательных веществ в кишечнике, а также хорошо очищается этот орган. Это важно, так как при здоровом кишечнике люди реже болеют. При этом овсяное зерно доступно по цене для многих.
Источник: https://www.is.fi/
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