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Сегодня, 12:00

Что будет, если есть овсянку каждый день? Рассказала врач

Врач Линдерборг рассказала о пользе овсянки
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Овсяная каша.
Фото Anatoly Prososov, Global Look Press

Диетолог Кайса Линдерборг в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat рассказала о пользе овсянки. При этом специалист отмечает, что речь идет о том продукте, который нужно долго варить.

По словам врача, овсянка помогает поддержать в норме уровень холестерина за счет бета-глюкана и уровень глюкозы в крови, а также снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

При регулярном употреблении овсяной каши замедляется усвоение питательных веществ в кишечнике, а также хорошо очищается этот орган. Это важно, так как при здоровом кишечнике люди реже болеют. При этом овсяное зерно доступно по цене для многих.

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Источник: https://www.is.fi/
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