Перечислены побочные эффекты употребления пива

В статье американского издания Eat This, Not That! рассказали о побочных эффектах употребления пива. По словам специалистов, при постоянном распитии этого алкогольного напитка может повышаться кровяное давление, появляться газообразование и расстройство желудка.

При проблемах с перевариванием также не стоит пить пиво, так как оно содержит глютен. Из-за высокой калорийности напитка можно легко набрать лишние килограммы.

При этом отмечается, что от этого алкогольного напитка можно получить питательные вещества, потому что пиво состоит из злаков, содержащих полифенолы. Однако злоупотреблять им нельзя.

Чрезмерное употребление пива приводит к большим проблемам в организме, вызывая болезни сердца, печени и некоторые виды рака.