Семейное соперничество, бешеная конкуренция, непроходимый полуфинал. Что показали в шестом выпуске «Суперниндзя»

В понедельник вечером зрители телеканала СТС увидели уже шестой эпизод «Суперниндзя», оправдывающего репутацию одного из самых захватывающих и популярных на российском ТВ. Совсем скоро закончатся отборочные старты, и чем ближе этот момент, тем больше напряжение и выше ставки.

Уже определены имена большинства финалистов, которых совсем скоро мы увидим на совершенно новой трассе. Но пока еще 25 смелых претендентов вновь бросили вызов самим себе в квалификации, и результат, как всегда, получился непредсказуемым. Смотрите шестой выпуск шоу «Суперниндзя», если еще не успели, а мы расскажем вам о главных его событиях.

Русские горки

Именно так называется одно из самых коварных препятствий на отборочной трассе второго сезона «Суперниндзя», созданной при участии действующего победителя шоу Юрия Прокудина и одного из лучших скалолазов страны Станислава Кокорина. И зрители у экранов второй выпуск тоже чувствуют себя словно на русских горках.

Напомним, что в прошлом выпуске впервые в истории проекта не удалось собрать полноценный состав полуфиналистов, ведь только семи атлетам удалось дойти хотя бы до первой контрольной точки. На этот же раз ситуация оказалась диаметрально противоположной — конкуренция была настолько жесткой, что даже собрав три светящихся кольца из пяти, можно было оказаться вне полуфинала. Но при этом все равно по итогам выпуска в следующую стадию шагнули только четыре спортсмена. Впрочем, давайте по порядку.

Тон всему эпизоду задал первый же участник — учитель физкультуры Сергей Киричук с ходу прошел всю трассу. Причем сделал это уверенно, без технических помарок и сбоев.

Сергей Киричук.

Еще не выступила и половина претендентов, как за Киричуком последовали еще двое. Полуфиналист прошлого сезона Алексей Чертов запомнился многим своей историей еще год назад — он очень хотел помочь больному отцу. На этот раз Чертов-старший лично приехал поддержать сына, а тот финишировал с хорошим результатом. А вот у пожарного из Мурманской области Даниила Яшенева жена не смогла приехать на съемки по очень уважительной причине — атлет вот-вот должен был стать отцом. Но это не помешало ему показать лучший результат дня, до финиша он дошел быстрее чем за три минуты.

Даниил Яшенев.

В итоге эта серия проекта поставила рекорд — до самого конца отборочной трассы добрались сразу шестеро претендентов! Но не стоит думать, что на этот раз обошлось совсем без падений в воду в начале пути. В одном из моментов четверо атлетов подряд отправились в бассейн уже на первом препятствии — причем жертвой «Тропы ускорения» стала даже полуфиналистка прошлого сезона, очень опытная ниндзя-спортсменка Валентина Кулагина.

Дела семейные

Но большинству претендентов действительно удавалось пройти далеко. Если в прошлых выпусках дойти до третьей контрольной точки означало гарантировать себе место в полуфинале, то на этот раз все было куда жестче. Из пяти спортсменов, добравшихся до предпоследнего испытания, дальше прошли только трое, показавшие лучшие результаты по времени. Это заставляло многих торопиться и рисковать, а значит, ошибаться.

Например, в воде оказались такие опытные атлеты, как Кирилл Вишневецкий и член сборной России по гонкам с препятствиями Никита Хайдуков. Кстати, его у трассы вместе с ведущей, актрисой Валерией Астаповой, поддерживала жена Юлия. Которая сразу после этого сама отправилась на старт! В нынешнем сезоне мы видели уже и предложение руки и сердца, и семейные пары. Но впервые жене на отборочной трассе оказалось по силам превзойти мужа.

Никита Хайдуков.

Если бы в полуфинале Хайдуковы встретились друг с другом, это было бы поистине голливудским поворотом сюжета. Но шоу «Суперниндзя» — это все-таки не кино. Хотя жизнь порой пишет сценарии, которых не увидишь ни в одном блокбастере.

Например, кто бы мог предположить, что в соперничестве таких мощных атлетов, как Киричук и Вишневецкий, не будет победителя. Их полуфинальная дуэль шла с преимуществом то одного, то другого, пока соперники не уперлись в «Кругоходы». Давать претендентам советы пришел даже Прокудин.

Едва не проиграл свой полуфинал и Яшенев, оппонентом которого был боец поп-ММА Бобокалон Мирхомидов, — все решилось на последних метрах стены. А вот чем закончился заочный семейный спор супругов Хайдуковых, а также битва чемпиона Европы по гонкам с препятствиями Александра Кравченко и танцора Дмитрия Пасечника, которым удалось пройти квалификацию до конца, вы узнаете, посмотрев выпуск до конца.

А до завершения отбора остается всего один эпизод — 150 спортсменов уже выступили, последние 25 ждут своей очереди. Будет очень интересно.