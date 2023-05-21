«Судзумэ, закрывающая двери»: новая полнометражка от автора одного из самых кассовых аниме в истории

«Судзумэ, закрывающая двери» — это новая полнометражная работа режиссера и сценариста Макото Синкая, автора аниме «Твое имя», которое на сегодня находится в тройке самых кассовых аниме-фильмов в мире. Премьера картины состоялась в Японии в ноябре 2022 года, а в феврале 2023 года ее показали на Берлинском кинофестивале как претендента на главную награду смотра.

Саундтрек к картине написала известная японская рок-группа Radwimps, уже работавшая над музыкой для других проектов Синкая — аниме «Дитя погоды» и «Твое имя». Вместе с Radwimps работал композитор Кадзума Дзинноти, автор музыки к видеоигре «Призрак в доспехах».

О чем это аниме

Главная героиня — старшеклассница Судзумэ, когда-то потерявшая маму во время чудовищного цунами. По дороге в школу она замечает красивого юношу по имени Сута, который спрашивает у нее, нет ли поблизости каких-нибудь развалин.

Влюбившись с первого взгляда, Судзумэ увязывается за незнакомцем и узнает, что тот работает закрывателем дверей в другое измерение, из которых в наш мир постоянно норовит пробраться гигантский красный червь. Эта «профессия» передается в семье Суты по наследству, а так он учится в педагогическом колледже и мечтает стать учителем.

«Судзумэ, закрывающая двери».

Каждый раз, когда червю удается открыть дверь, в Японии случается землетрясение на 3-4 балла. Если червю удастся выбраться полностью, это приведет к ужасной катастрофе. Такой же, как цунами, унесшее жизнь матери Судзумэ.

Девушка решает помочь Суте. Тем более что по ее вине он превратился в трехногий детский стульчик. С этого момента начинается их путешествие, во время которого они должны найти и закрыть все двери, куда пытается проникнуть червь.

«Судзумэ, закрывающая двери»

Каким оно получилось

Синкай любит обращаться к истории и мифологии родной страны. Он сам застал разрушительное цунами, обрушившееся на Японию в 2011 году. При этом для него важно даже в таких обстоятельствах находить надежду, поэтому «Судзумэ» — это оптимистичная работа.

Герои этого аниме обладают сильнейшей жаждой жизни, хоть уже не боятся смерти. Судзумэ находит способ прожить и пережить психологическую травму и вырасти через опыт первой любви.

Это очень зрительское кино — эмоциональное и духоподъемное. Сочетание драматического накала, красивой отрисовки и юмора делают «Судзумэ» чрезвычайно обаятельной картиной.

«Судзумэ, закрывающая двери».

Где посмотреть

В апреле аниме вышло в прокат в остальной Азии, США и Европе. Рейтинги «Судзумэ» на Rotten Tomatoes тоже говорят о качестве фильма: он понравился 96% критиков и 98% зрителей. Однако в России картина, кажется, так и не выйдет официально.

В последние годы у нас в стране стал развиваться кинотеатральный прокат аниме, во многом это заслуга энтузиастов — сообщества «Аниме в России». Однако глобальные дистрибьюторы «Судзумэ» — компании Sony Pictures, Wild Bunch и Crunchyroll, а они остановили деятельность в России в 2022 году.

Интересно, что официальный дубляж на русский язык у новой работы Синкая есть, его делали в Грузии на студии Bravo Records в Тбилиси. Известно, что русскоязычная версия шла в кинотеатрах Эстонии, Литвы и Латвии. Возможно, когда-нибудь она доберется и до России, но сейчас легально с территории страны «Судзумэ» не посмотреть.