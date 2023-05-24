«Макгрегор навсегда»: почему стоит посмотреть сериал, даже если вы не фанат Конора

На Netflix вышел документальный мини-сериал «Макгрегор навсегда». Рассказываем, что в нем особенного и почему все-таки стоит потратить время на просмотр.

Чем «Макгрегор навсегда» отличается от других документалок про Макгрегора

Не то чтобы ниша доков про Конора пустовала до сериала Netflix. В 2014-м выходил фильм «The Notorious», в 2016-м — «Я — будущее: фильм о Коноре Макгрегоре». Но самой успешной стала документалка «Конор Макгрегор: Печально известный» 2017-го.

В ней режиссер Гэвин Фицджералд показал путь ирландца от громкого проспекта из Cage Warriors до мировой звезды. Так фанаты узнали о прошлом бойца и увидели закулисье его боев в UFC: от травмы колена перед боем с Мендесом до того, как Конор пережил внезапное поражение в поединке с Нейтом Диасом.

Закончилась картина почти голливудским 5-раундовым боем с тем же Нейтом Диасом: кровь, накал страстей, обмены оскорблениями и средними пальцами. Но главное — «возвращение короля».

Фото Кадр из сериала «Макгрегор навсегда»

«Макгрегор навсегда» не повторяет сюжеты предшественников. Восхождение звезды в сериале показывают в виде небольшой нарезки во вступлении: от начала карьеры до боксерского поединка с Флойдом Мейвезером. В остальном каждая из четырех серий посвящена одному из последних на данный момент боев Макгрегора в UFC: с Хабибом, Серроне и двум поединкам с Порье.

Главный герой этой документалки — не голодный боец, который дерется, чтобы заработать. «Макгрегор навсегда» изучает психологию атлета, который продолжает драться с лучшими бойцами UFC, хотя вполне может от этого отказаться.

Предвзятость авторов: чего в сериале не показывают

«Макгрегор навсегда» снят при активном участии Конора. Он пускает съемочную команду и в дом, и в зал, и в раздевалку. Такое вовлечение главного героя в производство всегда делает работу авторов предвзятой. Некоторые моменты из документалки могут пропасть: как по желанию героя, так и по решению постановщика.

Откровенным минусом «Макгрегора навсегда» предвзятость не становится. Да, в сериале нет фраз «Это просто бизнес» из боя с Хабибом или «Твоя жена пишет мне в директ» из третьего поединка с Порье. Но, во-первых, сериал не скатывается в «облизывание» главного героя, как, например, недавний док про Моби. А во-вторых, рассказывает он в первую очередь о спортивной карьере Мака и главного не упускает: говорит о проблемах с восстановлением и о поражениях.

Проблемы Конора за пределами октагона здесь тоже почти не упоминают. Нет ни обвинений в домогательствах, ни драки в баре. Вполне вероятно, что показывать их не стали еще и из-за легальных вопросов: мы не знаем деталей соглашений Макгрегора с предполагаемыми жертвами.

Фото Кадр из сериала «Макгрегор навсегда»

Единственные проблемы Конора с законом в «Макгрегоре навсегда» напрямую связаны с UFC. В одной из серий авторы показывают общественные работы Макгрегора. Суд назначил их после того, как ирландец напал на автобус с Хабибом и другими бойцами. Наказание Конор отработал в церкви в Бостоне. И, судя по документалке, сделал это с удовольствием. Он постоянно удивлялся словам, написанным на стенах и буклетах, подружился с прихожанами и назвал работу в церкви возможностью подумать о жизни и стать лучше.

Как сериал показывает трансформацию Конора

Личность Конора сериал здорово показывает через совмещение современной съемки с записями старых интервью. В первую очередь этот прием позволяет увидеть контраст между молодым мотивированным Маком и уже состоявшимся атлетом.

В этом плане особенно интересен фрагмент из второй серии (про бой с Ковбоем). В ней Конор говорит тренеру по боксу, как изменения в его жизни влияют на подготовку к боям. Он на 100% выкладывается в зале, но не может на 100% восстановиться из-за активностей за его пределами. Тут же режиссер показывает старое интервью. В нем молодой Мак говорит, что думает исключительно о боях и не делает ничего, что с ними не связано.

Фото Кадр из сериала «Макгрегор навсегда»

Примерно о том же говорит и босс UFC Дана Уайт. В документалке 2017-го он описывал Конора исключительно как потрясающего атлета, который всегда готов на бой с кем угодно. Здесь же говорит о том, что у Макгрегора всегда есть что-то интересное за пределами UFC. От бизнеса и вечеринок до съемок в кино и видеоигр.

Сам Конор развивает мысль разговором о «маленьких поражениях» во время одного из лагерей. Так он описывает ситуации во время подготовки к боям, когда говорит себе, что сделает что-то, но потом нарушает слово. Не встает, когда планировал, не тренируется в запланированное время, пьет то, что не должен. Перед боями с Серроне и Порье Конор себе такого не позволял — но вмешались иные факторы.

Также совмещение новых и архивных кадров показывает, как на Конора влияет его семья. Макгрегор из «Печально известного» и интервью того периода — это боец, который ломает соперников. Конор из «Макгрегора навсегда» — отец, который радуется рождению дочери и тренировкам сына гораздо больше, чем красивым нокаутам и бонусам за выступления.

Фото Кадр из сериала «Макгрегор навсегда»

Ну и главное — «Макгрегор навсегда» глубоко погружается в вопрос того, почему Конор продолжает драться. Напрямую его об этом спрашивает режиссер, об этом говорят его тренеры, а менеджер постоянно напоминает клиенту, что он не обязан драться и не должен никому ничего доказывать. И Конор, и его команда отвечают, что бои для него — это возможность доказать самому себе, что он все еще самый опасный человек на планете. Это подтверждают и слова Мака из старых интервью, в которых он говорит о любви к смешанным единоборствам. Показательно, что сразу после этих слов режиссер переключается на хромающего Макгрегора, который возвращается в раздевалку после первого поражения Дастину Порье.

Инсайды сериала: травмы, проблемы с UFC, претензии к тренерам

Документалка подробно показывает подготовку Конора к каждому из четырех боев. Поэтому аудитория неизбежно узнает о проблемах экс-чемпиона. Например, о том, что после боя с Серроне UFC не предлагали ему нового соперника. Конор хотел оставаться активным, напоминал о себе и готов был драться на «Бойцовском острове», но Дэйна не предлагал ему бой.

Тогда Макгрегор взял ситуацию в свои руки. Он объявил о завершении карьеры, чем привлек к себе внимание. А позже предложил Дастину Порье провести благотворительный боксерский поединок. Порье согласился, и это заставило UFC подсуетиться. Вскоре промоушен организовал официальный реванш старых соперников по правилам MMA.

Но главная проблема любого атлета — это, конечно, травмы. «Макгрегор навсегда» показывает плавно стареющего спортсмена, который копит повреждения и, как сказал Ариэль Хельвани, «показывает, что он тоже человек».

Фото Кадр из сериала «Макгрегор навсегда»

Вероятно, в этом самый грустный аспект документалки. Она показывает спортсмена, который все еще хочет выступать, но не хочет принимать своих ограничений. Организм перестает прощать недостаток восстановления, а травмы уже нельзя просто игнорировать. Если выходом на бой с Мендесом мы восхищались, то аналогичное решение в случае третьего боя с Порье вызывает смешанные чувства. Понятно, почему Конор решил драться: у него есть спортивная гордость, которая никогда не позволяла отменить поединок или не сделать вес. Но почему ему ничего не сказали Кавана и компания — загадка.

Может, пора принять, что на пик Конор уже не вернется. Не позволят образ жизни и организм, а команда не сможет предложить радикально нового подхода к подготовке. Но «Макгрегор навсегда» все же дает надежду на лучшее. А если она не оправдается... что же, не будем плакать о том, что хорошие времена прошли, а будем радоваться тому, что застали их.