4 мультфильма, которые лучше не показывать детям

Принято считать, что анимация создана исключительно для малышей. Однако взрослые тоже с радостью смотрят мультфильмы. К тому же есть такие, которые и вовсе не предназначены для детей: они затрагивают слишком сложные темы или изобилуют сценами жестокости.

Мы собрали несколько таких анимационных лент и сериалов, на которые стоит обратить внимание взрослым. А вот детям их показывать не стоит.

«Персиполис» (2007)

В основе французского мультфильма лежит одноименный графический роман Маржан Сатрапи, в котором она описала свою юность в Иране в годы исламской революции. «Персиполис» показывает глазами ребенка такие события, как падение режима шаха, установление исламской республики, войну против Ирака, массовые репрессии.

Фото Кадр из фильма «Персиполис»

Анимационную ленту тепло приняли не только зрители, но и критики: она была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар», а также получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Тем временем власти Ирана не оценили «Персеполис» и направили во французское посольство в Тегеране письмо с просьбой запретить фильм. Ливанское правительство тоже предпринимало попытки отменить прокат, но в итоге сдалось под натиском местной интеллигенции.

«Полный расколбас» (2016)

Один из немногих полнометражных мультфильмов, которому присвоили рейтинг «R» (18+), был создан при участии американского комика Сета Рогена. Он не только выступил соавтором сценария, но и озвучил главного героя.

Фото Кадр из фильма «Полный расколбас»

«Полный расколбас», который позиционируют как первую анимационную комедию для взрослых, рассказывает о приключениях продуктов, которые мечтают увидеть жизнь за стенами супермаркета, но с ужасом узнают, что их судьба — быть съеденными на ужин.

Любопытно, что при стандартном бюджете студии «Pixar» в 100 миллионов долларов производство «Полного расколбаса» обошлось всего в 20 миллионов.

«Любовь. Смерть. Роботы» (2019 — ...)

Анимационный сериал-антология вот уже несколько лет выходит на стриминговом сервисе Netflix. Его главной особенностью является то, что эпизоды не связаны между собой (однако объединены темой, вынесенной в название проекта) и над каждым из них работают отдельные команды из разных стран. Некоторые серии сняты по оригинальным сценариям, но многие основаны на произведениях писателей-фантастов.

Фото Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Одним из создателей проекта стал американский кинематографист Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»), а самым ярким режиссером, пожалуй, можно назвать испанца Альберто Мьельго: его новеллы «Свидетель» из первого сезона и «Хибаро» из третьего поразили не только зрителей, но и коллег по цеху. Кстати, в прошлом году Мьельго получил «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Я потеряла свое тело» (2019)

Этот мультфильм сочетает в себе сразу несколько сюжетных линий. С одной стороны, экзистенциальная драма с элементами романтики, в центре которой — скромный доставщик пиццы Науфель. С другой — практически экшен о том, как отрезанная рука сбегает из больницы в поисках своего тела. Кроме того, повествование разбавляют черно-белые флешбэки.

Фото Кадр из фильма «Я потеряла свое тело»

Над сценарием работал Гийом Лоран, самым известным проектом которого является французская мелодрама «Амели». А вот композитор Дан Леви приложил руку к саундтреку не только к этой картине, но и к упомянутому выше сериалу «Любовь. Смерть. Роботы».

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