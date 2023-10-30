10 фильмов о ведьмах на любой вкус
Хэллоуин давно утратил сакральный смысл, который в него вкладывали кельтские язычники, и стал лишь очередным поводом устроить вечеринку и пересмотреть любимые ужастики. Еще одна отличная идея для тематического киномарафона — истории о ведьмах, колдуньях и злых волшебницах. Подобные героини фигурируют в картинах самых разных жанров: от фолк-хорроров до мультфильмов для всей семьи. Собрали несколько подходящих картин на любой вкус.
Практическая магия
Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Гриффин Данн.
В главных ролях: Сандра Буллок, Николь Кидман, Стокард Ченнинг, Дайэнн Уист и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,3.
Фэнтези-мелодрама «Практическая магия» повествует о сестрах Салли и Джиллиан Оуэнс, которые принадлежат к древнему колдовскому роду. О женщинах этой семьи ходят слухи, что любой их роман приводит к трагической гибели избранника.
Брак Салли действительно закончился скоропостижной смертью супруга. Она обещает себе не влюбляться, но вскоре встречает идеального мужчину, которого загадала еще в детстве. Проблема в том, что он — детектив, который расследует исчезновение бойфренда Джиллиан.
Главных героинь сыграли Сандра Буллок (Салли) и Николь Кидман (Джиллиан). Когда режиссера картины спросили, почему он выбрал таких разных актрис, он рассказал о том, как в ходе собственного исследования выяснил, что сестры-ведьмы никогда не были похожи друг на друга.
Братья Гримм
Год: 2005.
Страна: США, Чехия, Великобритания.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лена Хиди, Моника Беллуччи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 5,9.
Готическое фэнтези Терри Гиллиама не имеет ничего общего с реальной историей Якоба и Вильгельма, однако включает в себя некоторых персонажей народных сказок, собранных братьями Гримм.
По сюжету Якоб (Хит Леджер) и Уилл (Мэтт Дэймон) — это мелкие мошенники и авантюристы, которые якобы изгоняют нечисть за деньги. Но однажды братьям все же предстоит столкнуться с настоящей черной магией. Роль королевы, которая с помощью колдовства обрела вечную жизнь, досталась Монике Беллуччи.
Ведьма любви
Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Анна Биллер.
В главных ролях: Саманта Робинсон, Джан Кис, Лаура Уоддэлл, Джефф Парис и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 6,2.
Хоррор-комедия Анны Биллер посвящена будням молодой ведьмы, которая всего лишь мечтает найти настоящую любовь. На пути к своей цели Элейн использует весь свой магический арсенал, только вот ни один мужчина не способен выдержать ее колдовских чар: все они умирают или сходят с ума.
Зрителям особенно пришлась по душе ретростилизация ленты под 1960-е. Стоит отметить, что большую часть декораций и костюмов постановщица «Ведьмы любви» создала самостоятельно, вдохновившись классическими голливудскими фильмами.
Ведьма
Год: 2015.
Страна: США, Канада, Великобритания.
Режиссер: Роберт Эггерс.
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Действие фолк-хоррора «Ведьма» разворачивается в 1630 году в Новой Англии. Изгнанный из пуританской общины фермер Уильям перебирается на окраину леса: его сопровождают жена Катерина и четверо детей. Вскоре у пары рождается еще один ребенок, но, когда младенец пропадает, а один из сыновей серьезно заболевает, старшую дочь Томасин начинают подозревать в использовании черной магии.
Главная роль в мистическом триллере стала настоящим прорывом для Ани Тейлор-Джой. Впоследствии актриса вновь сыграла у Роберта Эггерса: в исторической драме «Варяг» она появилась в образе славянской колдуньи Ольги.
Малефисента
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Стромберг.
В главных ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Злая фея Малефисента впервые появилась в диснеевском мультфильме «Спящая красавица» 1959 года. По сюжету она разозлилась на то, что не была приглашена на крестины Авроры, и наложила на принцессу заклятие. Создатели сольного фильма о Малефисенте решили рассказать предысторию могущественной колдуньи, которая в юности выступала на стороне добра.
Фэнтези-сказка претендовала на «Оскар» в категории «Лучшие костюмы», но уступила комедии Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Также в копилке «Малефисенты» — четыре номинации на «Сатурн». В 2019-м на экраны вышел сиквел, который получил подзаголовок «Владычица тьмы».
Фокус-покус
Год: 1993.
Страна: США.
Режиссер: Кенни Ортега.
В главных ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»:
Рейтинг IMDb:
Главные героини комедии «Фокус-покус» — сестры Сандерсон. В 1693 году Винифред (Бетт Мидлер), Мэри (Кэти Нэджими) и Сара (Сара Джессика Паркер) были казнены за колдовство, однако настоящие колдуньи обязательно воскреснут, даже 300 лет спустя.
В 2022 году зрители получили продолжение картины: на сей раз сестры Сандерсон оказались в современном Салеме. Мидлер, Нэджими и Паркер вернулись к своим образам, а еще одну ведьму в небольшом эпизоде сыграла звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм.
Ведьмы
Год: 1989.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Николас Роуг.
В главных ролях: Анжелика Хьюстон, Май Сеттерлинг, Джасен Фишер, Роуэн Эткинсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.
В основу темного фэнтези Николаса Роуга лег одноименный детский роман Роальда Даля, согласно которому в каждой стране существует тайное общество ведьм, ненавидящих детей. Однажды главный герой истории — 9-летний Люк — оказывается именно в том отеле, где ежегодный слет колдуний.
Великую верховную ведьму сыграла Анжелика Хьюстон. Чтобы войти в образ, актриса проводила в кресле гримеров по восемь часов. В новой версии, релиз которой состоялся в 2020 году, эта роль досталась Энн Хэтэуэй.
Иствикские ведьмы
Год: 1987.
Страна: США.
Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Фэнтези-комедия «Иствикские ведьмы» повествует о трех лучших подругах: Александра (Шер) — скульптор, Джейн (Сьюзан Сарандон) — преподавательница музыки, Сьюки (Мишель Пфайффер) — журналистка. Когда одинокие женщины загадывают себе идеального мужчина, она даже не осознают, какими силами обладают.
Фильм претендовал на два «Оскара» («Лучший звук», «Лучший оригинальный саундтрек») и получил BAFTA за визуальные эффекты, а вот Джек Николсон был отмечен премией «Сатурн» в категории «Лучший актер».
Ведьмина служба доставки
Год: 1989.
Страна: Япония.
Режиссер: Хаяо Миядзаки.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Аниме Хаяо Миядзаки занимает 83-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Его главная героиня — 13-летняя ведьма-ученица Кики, которая по традиции должна сначала пожить среди людей в городе, где нет другой колдуньи. Верным спутником во всех начинаниях Кики выступает ее черный кот Дзидзи.
Мрачные тени
Год: 2012.
Страна: США, Австралия, Великобритания.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер, Ева Грин и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,2.
Центральным персонажем готической комедии Тима Бертона стал богатый дворянин Барнабас Коллинз (Джонни Депп), который разбил сердце одной из служанок. Мужчина не знал, что Анжелика была самой настоящей ведьмой: девушка превратила Барнабаса в вампира, а затем сдала его местным жителям, которые заживо похоронили монстра в гробу. Два века спустя главного героя случайно освобождают из склепа, и судьба вновь сводит его с Анжеликой, которая, разумеется, наколдовала себе вечную молодость.
Ревнивую колдунью сыграла Ева Грин. Актриса нередко перевоплощается в женщин со сверхъестественными способностями: так, например, в «Золотом компасе» ей достался образ северной ведьмы Серафины Пеккалы, а в «Доме странных детей мисс Перегрин» — директрисы приюта для необычных подростков, которая может превращаться в птицу и управлять временем.