10 фильмов о ведьмах на любой вкус

Хэллоуин давно утратил сакральный смысл, который в него вкладывали кельтские язычники, и стал лишь очередным поводом устроить вечеринку и пересмотреть любимые ужастики. Еще одна отличная идея для тематического киномарафона — истории о ведьмах, колдуньях и злых волшебницах. Подобные героини фигурируют в картинах самых разных жанров: от фолк-хорроров до мультфильмов для всей семьи. Собрали несколько подходящих картин на любой вкус.

Практическая магия

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Гриффин Данн.

В главных ролях: Сандра Буллок, Николь Кидман, Стокард Ченнинг, Дайэнн Уист и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Практическая магия»

Фэнтези-мелодрама «Практическая магия» повествует о сестрах Салли и Джиллиан Оуэнс, которые принадлежат к древнему колдовскому роду. О женщинах этой семьи ходят слухи, что любой их роман приводит к трагической гибели избранника.

Брак Салли действительно закончился скоропостижной смертью супруга. Она обещает себе не влюбляться, но вскоре встречает идеального мужчину, которого загадала еще в детстве. Проблема в том, что он — детектив, который расследует исчезновение бойфренда Джиллиан.

Главных героинь сыграли Сандра Буллок (Салли) и Николь Кидман (Джиллиан). Когда режиссера картины спросили, почему он выбрал таких разных актрис, он рассказал о том, как в ходе собственного исследования выяснил, что сестры-ведьмы никогда не были похожи друг на друга.

Братья Гримм

Год: 2005.

Страна: США, Чехия, Великобритания.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лена Хиди, Моника Беллуччи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Братья Гримм»

Готическое фэнтези Терри Гиллиама не имеет ничего общего с реальной историей Якоба и Вильгельма, однако включает в себя некоторых персонажей народных сказок, собранных братьями Гримм.

По сюжету Якоб (Хит Леджер) и Уилл (Мэтт Дэймон) — это мелкие мошенники и авантюристы, которые якобы изгоняют нечисть за деньги. Но однажды братьям все же предстоит столкнуться с настоящей черной магией. Роль королевы, которая с помощью колдовства обрела вечную жизнь, досталась Монике Беллуччи.

Ведьма любви

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Анна Биллер.

В главных ролях: Саманта Робинсон, Джан Кис, Лаура Уоддэлл, Джефф Парис и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Ведьма любви»

Хоррор-комедия Анны Биллер посвящена будням молодой ведьмы, которая всего лишь мечтает найти настоящую любовь. На пути к своей цели Элейн использует весь свой магический арсенал, только вот ни один мужчина не способен выдержать ее колдовских чар: все они умирают или сходят с ума.

Зрителям особенно пришлась по душе ретростилизация ленты под 1960-е. Стоит отметить, что большую часть декораций и костюмов постановщица «Ведьмы любви» создала самостоятельно, вдохновившись классическими голливудскими фильмами.

Ведьма

Год: 2015.

Страна: США, Канада, Великобритания.

Режиссер: Роберт Эггерс.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Ведьма»

Действие фолк-хоррора «Ведьма» разворачивается в 1630 году в Новой Англии. Изгнанный из пуританской общины фермер Уильям перебирается на окраину леса: его сопровождают жена Катерина и четверо детей. Вскоре у пары рождается еще один ребенок, но, когда младенец пропадает, а один из сыновей серьезно заболевает, старшую дочь Томасин начинают подозревать в использовании черной магии.

Главная роль в мистическом триллере стала настоящим прорывом для Ани Тейлор-Джой. Впоследствии актриса вновь сыграла у Роберта Эггерса: в исторической драме «Варяг» она появилась в образе славянской колдуньи Ольги.

Малефисента

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Стромберг.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Малефисента»

Злая фея Малефисента впервые появилась в диснеевском мультфильме «Спящая красавица» 1959 года. По сюжету она разозлилась на то, что не была приглашена на крестины Авроры, и наложила на принцессу заклятие. Создатели сольного фильма о Малефисенте решили рассказать предысторию могущественной колдуньи, которая в юности выступала на стороне добра.

Фэнтези-сказка претендовала на «Оскар» в категории «Лучшие костюмы», но уступила комедии Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Также в копилке «Малефисенты» — четыре номинации на «Сатурн». В 2019-м на экраны вышел сиквел, который получил подзаголовок «Владычица тьмы».

Фокус-покус

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Кенни Ортега.

В главных ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»:

Рейтинг IMDb:

Фото Кадр из фильма «Фокус-покус»

Главные героини комедии «Фокус-покус» — сестры Сандерсон. В 1693 году Винифред (Бетт Мидлер), Мэри (Кэти Нэджими) и Сара (Сара Джессика Паркер) были казнены за колдовство, однако настоящие колдуньи обязательно воскреснут, даже 300 лет спустя.

В 2022 году зрители получили продолжение картины: на сей раз сестры Сандерсон оказались в современном Салеме. Мидлер, Нэджими и Паркер вернулись к своим образам, а еще одну ведьму в небольшом эпизоде сыграла звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм.

Ведьмы

Год: 1989.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Николас Роуг.

В главных ролях: Анжелика Хьюстон, Май Сеттерлинг, Джасен Фишер, Роуэн Эткинсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Ведьмы»

В основу темного фэнтези Николаса Роуга лег одноименный детский роман Роальда Даля, согласно которому в каждой стране существует тайное общество ведьм, ненавидящих детей. Однажды главный герой истории — 9-летний Люк — оказывается именно в том отеле, где ежегодный слет колдуний.

Великую верховную ведьму сыграла Анжелика Хьюстон. Чтобы войти в образ, актриса проводила в кресле гримеров по восемь часов. В новой версии, релиз которой состоялся в 2020 году, эта роль досталась Энн Хэтэуэй.

Иствикские ведьмы

Год: 1987.

Страна: США.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Иствикские ведьмы»

Фэнтези-комедия «Иствикские ведьмы» повествует о трех лучших подругах: Александра (Шер) — скульптор, Джейн (Сьюзан Сарандон) — преподавательница музыки, Сьюки (Мишель Пфайффер) — журналистка. Когда одинокие женщины загадывают себе идеального мужчина, она даже не осознают, какими силами обладают.

Фильм претендовал на два «Оскара» («Лучший звук», «Лучший оригинальный саундтрек») и получил BAFTA за визуальные эффекты, а вот Джек Николсон был отмечен премией «Сатурн» в категории «Лучший актер».

Ведьмина служба доставки

Год: 1989.

Страна: Япония.

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»

Аниме Хаяо Миядзаки занимает 83-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Его главная героиня — 13-летняя ведьма-ученица Кики, которая по традиции должна сначала пожить среди людей в городе, где нет другой колдуньи. Верным спутником во всех начинаниях Кики выступает ее черный кот Дзидзи.

Мрачные тени

Год: 2012.

Страна: США, Австралия, Великобритания.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер, Ева Грин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Мрачные тени»

Центральным персонажем готической комедии Тима Бертона стал богатый дворянин Барнабас Коллинз (Джонни Депп), который разбил сердце одной из служанок. Мужчина не знал, что Анжелика была самой настоящей ведьмой: девушка превратила Барнабаса в вампира, а затем сдала его местным жителям, которые заживо похоронили монстра в гробу. Два века спустя главного героя случайно освобождают из склепа, и судьба вновь сводит его с Анжеликой, которая, разумеется, наколдовала себе вечную молодость.

Ревнивую колдунью сыграла Ева Грин. Актриса нередко перевоплощается в женщин со сверхъестественными способностями: так, например, в «Золотом компасе» ей достался образ северной ведьмы Серафины Пеккалы, а в «Доме странных детей мисс Перегрин» — директрисы приюта для необычных подростков, которая может превращаться в птицу и управлять временем.