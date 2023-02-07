9 лучших режиссерских работ Никиты Михалкова. Некоторые были номинированы на «Оскар»

А некоторые вызывают противоречивые чувства, но все равно впечатляют.

Хотя молодежь в большинстве своем знает Никиту Михалкова как ведущего небезызвестной передачи по федеральному каналу, старшее поколение знакомо с ним как с талантливым режиссером, тонко чувствующим настроение эпохи. В творческой биографии Никиты Сергеевича есть и всенародная слава, и откровенно неудачные работы, и даже «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Вместе с культурологом Георгием Цеплаковым и кинокритиком Мариной Аглиуллиной мы расскажем о лучших работах Никиты Михалкова, обязательных к просмотру.

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)

Советский вариант спагетти-вестерна с соответствующей музыкой. 1920-е годы, маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих. Пятеро друзей — бывших красных бойцов — вступают с ними в смертельную схватку. Но одного из команды подозревают в предательстве, и, сбежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.

«Сибирский цирюльник» (1998)

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.

«Раба любви» (1975)

Из занятой большевиками Москвы в Крым на съемки уезжает звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?

«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977)

Мишель Платонов в юности был умен, смел, подавал большие надежды и был влюблен в прелестную Софи. И вот спустя семь лет в гостях у генеральши, где собирается весь уездный «бомонд», они встречаются снова — простой деревенский учитель Платонов и Софья — солидная, одержимая «идеями» замужняя дама.

«Утомленные солнцем» (1994)

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье льется через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.

«Пять вечеров» (1978)

Они познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин и Тамара Васильевна встретились вновь, и любовь вспыхнула с новой силой.

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979)

Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения, вечно проводит время в праздности, преимущественно предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его жизни периодически пытается друг — Андрей Иванович Штольц. В один из своих визитов Штольц представляет товарища своим знакомым — семейству Ильинских. Между Обломовым и Ольгой Ильинской возникает чувство, но заставит ли оно главного героя пробудиться к жизни?

«Родня» (1981)

Фильм в иронической манере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Простодушная мама пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее вмешательство вызывает столь бурный протест.

«12» (2007)

История о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.