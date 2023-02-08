8 фильмов-боевиков, от которых вы точно не сможете оторваться
После насыщенного января наступает унылый февраль, когда на улице холод и серость, а в помещениях бесконечные разговоры о работе. Душа так и хочет весны и яркого солнышка, но так мало кинопремьер, которые могли бы сократить время ожидания. Мы предлагаем вернуться к классике и посмотреть лучшие боевики по рейтингу «Кинопоиска».
«Леон» (1994)
Рейтинг: 8.7
«В искусстве убивать ему не было равных», — фраза, которая прекрасно описывает главного героя фильма Леона (Жан Рено). Профессиональный убийца живет по соседству с семьей, торгующей наркотиками. Из-за долга их всех расстреляли, кроме 12-летней Матильды (Натали Портман). Девочке повезло: ее не было дома. Чтобы спастись от убийц, она просится к своему соседу Леону. Матильда жаждет мести за своего убитого младшего брата. И когда она понимает, что Леон — наемник, просит научить ее убивать.
«Леон» — это не только история про месть и убийства, но и про любовь, какой бы она ни была. Матильда очень быстро влюбляется в своего соседа, а Леон старается держать дистанцию и относится к девочке с отеческой заботой. Профессиональный наемник, который никогда ничего не боялся, быстро прикипает к героине и старается уберечь ее от криминального мира. Создатель картины Люк Бессон очень постарался над актерским составом: совместные сцены юной Натали Портман и обаятельного Жана Рено — то, на что стоит посмотреть.
Трио из Жана Рено, маленькой Натали Портман и аглаонемы в горшке никого не оставляло равнодушным ни тогда, ни сейчас. Любая история вынужденного раннего взросления пронзительна. Особенно если хорошо рассказана, что Люку Бессону точно удалось. Я часто вижу, как «Леон» становится референсом для фотосъемок и костюмов на Хэллоуин. Когда у меня появилась аглаонема в горшке, я назвала ее Матильдой в честь главной героини.
«Карты, деньги, два ствола» (1998)
Рейтинг: 8.6
Фанатам «Криминального чтива» рекомендуется! История про четырех друзей, которые решили выиграть немного денег у опытного шулера и проиграли. За неделю им нужно отдать долг в 500 тысяч фунтов. Молодые парни решили особо не напрягаться — они украдут «товар» у местного наркобарона. Полное погружение в криминальный мир Британии.
«Карты, деньги, два ствола» — картина, которая подарила билет в большое кино Джейсону Стетхему и стала дебютной в карьере режиссера Гая Ричи.
Для российского зрителя эта бандитская эстетика очень близка и понятна. Мы привыкли видеть Лондон как совсем другой мир через многочисленные костюмные драмы об аристократии, а тут он немного похож на Россию 90-х. Кроме того, британский юмор неизменно обаятелен, и Гай Ричи в этом неплох.
«Брат 2» (2000)
Рейтинг: 8.2
Продолжение приключений Данилы Багрова (Сергей Бодров — мл.) в Америке. В этот раз история немного поменялась: теперь Виктор (Виктор Сухоруков) едет в столицу к своему брату, не зная, что Данила уже успел «влипнуть» в одну интересную историю. Он встречается со своими сослуживцами на телевизионной передаче о героях Первой чеченской войны, но неожиданно одного из них убивают. Данила как яростный борец за справедливость должен лететь в США, чтобы разобраться с этими бандитами.
Случайные знакомства, неожиданная любовь и много приключений ждут братьев в продолжении культового фильма.
Мне кажется, люди часто не считывают какие-то важные вещи в этом фильме. Тут все глубоко, много иронии и карикатурности. Данила Багров выглядит дурачком с потрясающим везением, который чаще всего живет по инерции, вообще не врубаясь в то, что делает. Я, конечно, люблю и шутки из «Брата 2», и все приметы времени оттуда, и стиль, но Балабанов не самый простой режиссер со сложно устроенной головой.
«Шерлок Холмс» (2009)
Рейтинг: 8.1
Экранизация детектива о лучшем сыщике всех времен и его помощнике докторе Ватсоне. Что ж, это всем известная история расследований, только режиссеры решили немного изменить события, с которыми придется столкнуться легендарным сыщикам. Но от этого сюжет становится только интереснее. Тем более на пути Шерлока (Роберт Дауни — мл.) появляется очаровательная Ирэн Адлер (Рэйчел МакАдамс), которая сводит его с ума.
Действия картины происходят в XIX веке. Создатели хорошо продумали образы героев и декорации — так и хочется пройтись по Лондону и окунуться в атмосферу расследований!
К моменту выхода этого фильма я уже была большой поклонницей Роберта Дауни — младшего в «Железном человеке», поэтому не могла пропустить экранизацию Артура Конан Дойла с ним в главной роли. Мне нравилось и до сих пор нравится, насколько далеко Гай Ричи увел свою версию от обычно серьезного тона кинематографических и сериальных подходов к приключениям Холмса и Ватсона. Это практически водевиль.
«Крепкий орешек» (1988)
Рейтинг: 8.0
Сейчас, когда Брюс Уиллис больше не может сниматься по состоянию здоровья, самое время пересмотреть его лучшие работы. В этом фильме он появляется в образе полицейского, который вернулся на Новый год в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой.
Рождественская вечеринка, где он должен был с ней встретиться, заканчивается катастрофой: весь небоскреб оказывается захвачен террористами. Они взяли в заложники всех в здании, кроме Джона МакКлейна (Брюс Уиллис). Наш полицейский успел спрятаться и придумать план освобождения от бандитов. Схватка между ними идет не на жизнь, а на смерть.
У моих родителей дома когда-то лежала кассета с этим фильмом, потому что мой отец его обожает. По этой же причине в детстве я смотрела его каждый раз, когда «Крепкий орешек» попадал в телеэфир, а это случалось часто. Я слабо помню, какой там был экшен, но хорошо помню, что Брюс Уиллис, даже пролезая по узкой трубе вентиляции, оставался крайне обаятельным.
«Троя» (2004)
Рейтинг: 8.0
Действия происходят в те времена, когда люди верили в Посейдона, Аполлона и Зевса, — в Древней Греции. Это известная многим история про осаду греками Трои. Но знаете ли вы предысторию? Почему греки вообще решили воевать с Троей? Как часто бывает, и тут не обошлось без любви.
Во время пира в честь перемирия между Троей и Спартой Парис (Орландо Блум), троянский царь, украл очаровательную Елену (Диана Крюгер), жену Менелая (Брендан Глисон). Менелай, царь Спарты, готов пойти на все, чтобы вернуть любимую жену. Его армия отправляется в Трою, чтобы восстановить честь царя.
Когда я училась в художке, мы много изучали греческую мифологию и рисовали различные сцены из мифов и легенд. Поэтому фильм я посмотрела на волне еще неостывшего интереса к античности и своему первому селебрети-крашу Орландо Блуму. Сегодня я помню только то, как внушительно там выглядит Брэд Питт и Троянский конь.
«Законопослушный гражданин» (2009)
Рейтинг: 8.0
Классический американский боевик. Человек, потерявший семью, способен на все что угодно.
Клайд Шелтон (Джерард Батлер) из Филадельфии проводит время с семьей — женой и маленькой дочкой, но идиллию нарушают два грабителя, ворвавшиеся в дом. Они забирают все драгоценности, убивают семью Шелтона у него на глазах и ранят его самого. Преступникам не удается далеко убежать: вскоре их судят, но приговор оказывается несправедливым. Молодой помощник прокурора Ник Райс (Джейми Фокс) соглашается на сделку с одним из преступников и освобождает его.
Клайд Шелтон, зная об этой сделке, решает восстановить справедливость самостоятельно и начинает мстить по очереди всем, кто был причастен к судебному процессу. Теперь прокурор должен остановить Шелтона любыми способами.
Запутанный сюжет и харизматичный дуэт Джеймса Фокса и Джерарда Батлера — вот на чем держится этот фильм. Он атмосферный и мрачный, и его точно можно посмотреть больше чем один раз, хотя это и не самое легкое зрелище.
«Бесславные ублюдки» (2009)
Рейтинг: 8.0
Звездный состав во главе с Брэдом Питтом, тонкий юмор и безумно привлекательная картинка — это еще не все, что нам приготовил легендарный Квентин Тарантино. Уникальный сюжет — вот его козырь.
Что для нас конец Второй мировой войны? Солдаты освобождают захваченные территории, а нацистов ждет относительно легкая судьба — их всего лишь берут в плен и чуть позже судят. Но в «Бесславных ублюдках» пощады не будет! Отряд американцев еврейского происхождения отправляется в оккупированную Францию, чтобы с особой жестокостью убивать немецких фашистов и попытаться положить конец войне.
В то же время уцелевшая после расстрела своей семьи 18-летняя Шошанна Дрейфус (Мелани Лоран) мечтает отомстить за смерть родных. Сами того не зная, отряд и молодая девушка пересекаются на премьере в кинотеатре, полном фашистского командования. И цель у них одна — уничтожить нацистов.
Мне нравится Тарантино по нескольким причинам: у него есть чувство юмора, нет стремления к натуралистическому насилию и явно присутствует романтическое желание сделать мир лучше и справедливее. Другим может так не казаться, но все-таки он явно не любит плохих парней. Фильмов о борьбе с нацистами предостаточно, но редкие из них обладают такой смесью моментов, от которых то смешно, то тревожно.