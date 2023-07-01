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Сегодня, 18:00

Тест: как хорошо вы помните сериал «Бригада»

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Кадр из сериала «Бригада»
Фото Кадр из сериала «Бригада»

История о друзьях, которые «с первого класса вместе», появилась на экранах в начале 2000-х. Саша Белов, Фил, Пчела и Космос стали кумирами молодежи, а саундтрек из сериала звучал почти на каждом телефоне.

И хоть сейчас сюжет критикуют, картина о бандитах 90-х все равно остается культовой. Хорошо ли вы ее помните? Проверьте себя в нашем тесте!

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