5 новых артхаусных мультфильмов, которые стоит посмотреть

17 июня завершился Международный анимационный фестиваль в Анси, Франция. Событие считается одним из самых крупных в мире анимации и привлекает более 10 тысяч профессионалов.

Рассказываем о картинах, показанных на фестивале, на которые стоит обратить внимание.

«Бэтмен Ацтека: столкновение империй»

Это первый мультфильм о супергерое, созданный в Мексике. Вообще мексиканская анимация стала темой нескольких мастер-классов на фестивале, включая открытый урок от обладателя «Оскара» и пионера кинематографии Гильермо дель Торо.

«Марсианский экспресс»

Амбициозный научно-фантастический триллер совсем недавно показали в Каннах, а теперь отметили и в Анси. В нем рассказывают историю детектива и андроида, которые отправляются на Марс в поисках пропавшей студентки.

Фото Кадр из мультфильма «Марсианский экспресс»

«Изобретатель»

На фестивале также показали анимационную биографию Леонардо да Винчи в технике стоп-моушен. Это техника создания анимации, где объекты и персонажей снимают кадр за кадром, делая маленькие изменения в их позиции или форме, чтобы создать иллюзию движения.

Фото Кадр из мультфильма «Изобретатель»

По сюжету изобретатель покидает Италию и папу Леона X, чтобы присоединиться к французскому двору. В новой стране он продолжает развиваться: проектирует новые невероятные машины и изучает человеческое тело.

«Одинокий замок в зеркале»

В центре сюжета история молодой девушки Кокоро. В своей комнате она неожиданно открывает портал в зеркале и, протянув руку, оказывается в зачарованном замке. Там ее уже ждет команда из шести одноклассников. Подросткам предлагают сыграть в игру. Однако тех, кто нарушит правила, съест волк.

Фото Кадр из мультфильма «Одинокий замок в зеркале»

«Колледж искусств 1994»

Действие фильма разворачивается в Китайской академии искусств в 1994 году. В это время страна открывается для западного мира, и юным главным героям предстоит увидеть новую взрослую жизнь.

Фото Кадр из мультфильма «Колледж искусств 1994»

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