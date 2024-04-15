Биография Анастасии Крыловой: история «Трудного подростка»

Актрису признали самой завидной невестой Татарстана.

Анастасия Крылова

Дата рождения: 17 мая 1995 года

Место рождения: Казань (Республика Татарстан)

Рост: 167 см

Вес: 50 кг

Детство и юность Анастасии Крыловой

Анастасия Крылова родилась 17 мая 1995 года в Казани в творческой семье. Ее мать Наталья Ибрагимова была музыкантом и актрисой, а отец Владимир Крылов окончил режиссерский факультет. Когда девочке было два года, он погиб в автокатастрофе. Воспитанием Насти занималась бабушка. Она была учительницей литературы и русского языка, поэтому с раннего детства прививала внучке любовь к книгам.

Будучи подростком, Анастасия начала посещать Казанский молодежный музыкальный театр «Лориэн», где принимала участие в различных постановках. Занималась Крылова музыкой: училась играть на фортепиано, гитаре и скрипке. Также ходила в художественную школу и на хореографию.

После окончания школы поступила в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. Параллельно с учебой играла в Московском молодежном театре «На грани».

Анастасия Крылова с мамой. Фото Соцсети

Актерская карьера Анастасии Крыловой

В 2016 году Анастасия вошла в труппу Театра на Серпуховке. Здесь она была задействована в ряде постановок. Среди них: «Огниво», «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев» и «Меч самурая».

В кинематографе молодая актриса дебютировала в 2017 году, ее пригласили в российско-украинский сериал «Ночь после выпуска». В проекте также был задействован Иван Жидков. Следом было несколько эпизодических ролей: в короткометражке «Русиано» (2017), сериалах «Склифосовский» (2017), «Чисто московские убийства» (2017), «Тот, кто читает мысли (Менталист)» (2017).

Главную роль молодая актриса ждала недолго, уже в 2018-м Крылову утвердили в сериал «Исправленному верить». Еще одной значимой работой Крыловой является роль в сериале «СеняФедя» (2018). Успешными для девушки были украинские проекты «Двойное отражение» (2019) и «Несладкое предложение» (2019), которые имели хорошие рейтинги на местном телевидении.

На российских экранах известность к Крыловой пришла после выхода молодежного сериала «Трудные подростки». Здесь актриса сыграла одну из ведущих ролей.

«Сценарий выглядел интересным, но никто не знал вначале, выстрелит он или нет. Кастинг был из почти неизвестных актеров. Все было сомнительно, но дело пошло. И сериал сработал потому, что в него все очень сильно поверили: режиссер, актеры, операторы, художники по гриму и вся группа. И получилась история, которую полюбил зритель. Можно сказать, что мы после первого сезона проснулись знаменитыми», — рассказывала актриса WomanHit.

Также на ее счету участие в сериале «Березка» (2018), во втором сезоне ситкома «Родители» (2019). Вместе с Иваном Янковским и Екатериной Шпицей Крылова сыграла в мистическом сериале «Топи» (2021) по сценарию российского писателя Дмитрия Глуховского. В 2021-м состоялась премьера сериала «Дом, где сердце». В картине партнером Анастасии стал литовский актер Джеймс Тратас, наиболее известный по фильму «Движение вверх» (2017), где он сыграл баскетболиста Модестаса Паулаускаса. В киноленте «Закрыть гештальт» (2022) Анастасия Крылова выступила в роли комедийной актрисы.

В 2020-м девушка решила покорять российскую эстраду и записала два трека «Если хочешь» и «Белые ботинки».

Анастасия Крылова. Фото Global Look Press

Личная жизнь Анастасии Крыловой

Сердце Анастасии Крыловой занято, однако имя своего избранника звезда «Трудных подростков» не раскрывает. Известно, что он не из актерской среды, молодой человек имеет техническое образование. При этом он пишет песни, которые актриса записывает в студии.

«Он удивительным образом совмещает в себе математический склад ума, диплом технического вуза и огромный творческий потенциал. Он пишет музыку, песни, и он, кстати, автор последней композиции, которую я выпустила совсем недавно. По-моему, это здорово! Почему-то многие актрисы не желают связывать свою судьбу с коллегами, мечтают о состоятельных бизнесменах... Понятно, что эмоциональный уровень актеров чуть выше, чем у обычных людей, когда надо то реветь, то смеяться, психика расшатывается, оттого общение иногда бывает затруднительным», — рассказывала Крылова в интервью WomanHit.

Анастасия Крылова. Фото Кадр из сериала «Жить жизнь»

Анастасия Крылова сейчас

Молодая актриса часто принимает участие в благотворительных мероприятиях. Так, зимой прошлого года Крылова вместе со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстаче, певцом Авраамом Руссо, актрисой Катериной Шпицей, шоуменом Денисом Косяковым приняла участие в мероприятии фонда «Жизнь как чудо». Приглашенные гости читали стихи и пели песни для детей с тяжелыми заболеваниями печени.

В декабре 2023-го стартовал пятый сезон молодежного сериала «Трудные подростки», он стал последним.

Анастасию Крылову признали самой завидной невестой Республики Татарстан 2024 года по версии издания «БИЗНЕС Online».

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