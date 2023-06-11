Как изменились близняшки из «Двое: я и моя тень»

Мэри-Кейт и Эшли Олсен начали свою актерскую карьеру в девятимесячном возрасте, когда появились в ситкоме «Полный дом». Однако одной из их самых известных работ является комедия «Двое: я и моя тень», которая вышла в далеком 1995 году.

Разбираемся, как сложилась дальнейшая жизнь близняшек, чья фамилия теперь чаще ассоциируется с их сестрой Элизабет, ставшей звездой киновселенной Marvel.

Чем прославились сестры Олсен

Американская картина «Двое: я и моя тень» имеет пугающе низкий рейтинг кинокритиков, но из комедий 90-х именно она запомнилась многим зрителям по всему миру. Это история о двух удивительно похожих друг на друга девочек, одна из которых живет в приюте, а другая — с богатым отцом. Неожиданная встреча в летнем лагере приводит к тому, что Аманда и Элисса решают поменяться местами.

Фото Кадр из фильма «Двое: я и моя тень»

Главными звездами фильма стали девятилетние Мэри-Кейт и Эшли Олсен, за плечами которых уже было несколько полнометражных лент и сериалов. Кроме того, за два года до премьеры комедии «Двое: я и моя тень» для продвижения проектов сестер была основана семейная компания «Dualstar». К 10 годам Мэри-Кейт и Эшли стали самыми юными миллионерами в США.

Что стало с сестрами Олсен

Приняв участие в съемках еще нескольких картин, пути близняшек Олсен в кино разошлись. Их последним совместным фильмом стали «Мгновения Нью-Йорка» (2005), за который обе получили номинацию на «Золотую малину» за худшую женскую роль.

Фото Global Look Press

Мэри-Кейт продолжила актерскую карьеру. Сначала она снялась в небольшом эпизоде в драме «Я соблазнила Энди Уорхола» (2006), который в итоге был вырезан, но позднее попал в расширенную версию картины на DVD. Также актриса засветилась в таких полнометражных проектах, как «Безумие» и «Страшно красив», и в сериалах «Дурман» и «Кто такая Саманта?».

Фото Global Look Press

Эшли же продолжила обучение в Нью-Йоркском университете, который ее сестра бросила еще в 2005-м, но тоже ушла из него два года спустя. Несмотря на успешный бизнес (в 2007-м сестры Олсен оказались на 11 месте в списке самых богатых женщин в индустрии развлечений), прессу больше интересовали романы Эшли: она встречалась с актером и музыкантом Джаредом Лето, велогонщиком Лэнсом Армстронгом и звездой трилогии «Мальчишник в Вегасе» Джастином Барта.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Мэри-Кейт представляла собой не меньший интерес: в 2015 году она вышла замуж за банкира Оливье Саркози, родного брата 23-его президента Франции, но в 2021-м пара подала на развод.

Фото Global Look Press

Близняшки давно не ведут активный публичный образ жизни, как раньше, и даже не появляются в социальных сетях. Сейчас они сосредоточены на модной индустрии: их бренд The Row, основанный в 2006-м, продолжает регулярно представлять на подиуме коллекции, а Мэри-Кейт и Эшли уже несколько раз получали звание лучших дизайнеров года.

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